In carcere per maltrattamenti ai genitori anziani, nuova ordinanza per un 54enne di Scandicci

Lo scorso 11 novembre i carabinieri del Norm di Scandicci hanno notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere al 54enne italiano di Scandicci ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni dei genitori.

Sono emersi ulteriori elementi che ricondurrebbero in capo all’arrestato responsabilità per la morte della madre, avvenuta successivamente ai fatti e quando la donna era già ricoverata in ospedale.

Tali elementi hanno determinato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nella persona del Sost. Proc. dott. Gestri, a richiedere al competente GIP del Tribunale di Firenze, una nuova misura cautelare a carico del soggetto che riceveva la notifica all’interno del carcere di Sollicciano, ove si trova ristretto.