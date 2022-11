Io in blues, Irene Grandi a Castelfiorentino

Cresce l’attesa per l’arrivo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino di Irene Grandi che richiamerà ancora una volta l’attenzione dei suoi tanti fans venerdì 18 novembre alle ore 21,00 con il concerto “Io in blues”.

Dopo un bellissimo tour estivo, fatto di posti splendidi e grandi successi, Irene Grandi porta “Io in Blues” nei teatri italiani. Un concerto emozionante, coinvolgente, fatto di canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni ’60 fino agli anni ’90, di ispirazione blues: Etta James, Otis Redding, ma anche Pino Daniele, Battisti, Mina, solo per citarne alcuni. E poi i grandi successi di Irene: "Bruci la città", "Bum Bum", "La tua ragazza sempre" e tante altre, da riscoprire in un arrangiamento rock-blues.

L’attività del Teatro proseguirà nel mese di novembre con le rassegne “Su il Sipario” e “Stasera pago Io” e con il primo spettacolo della stagione di prosa, Domenica 27 novembre, con “L’uomo più crudele del mondo” con Lino Guanciale con doppia replica alle ore 18,00 e alle ore 21,00.

Venerdì 18 novembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

IO IN BLUES

di Irene Grandi

PREZZI

Posto unico € 25,00 (ridotto Soci/Coop € 20)

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it