Pace di Montaperti, le disposizioni per il traffico per la rievocazione

Sabato 19 e domenica 20 novembre è in programma a Castelfiorentino (FI) una festa medioevale legata alla rievocazione della storica “Pace” siglata nel 1260 tra Guelfi e Ghibellini dopo la sanguinosa battaglia di Montaperti, che si concluse come ricordava Dante Alighieri con lo “strazio e i grande scempio che fece l’Arbia colorata in rosso”. Essendo quest’anno particolarmente nutrito il panorama degli eventi che accompagneranno la manifestazione si sono resi necessari alcune misure sulla viabilità di strade e piazze.

In merito alle seconde, le principali interessano Piazza Kennedy e Piazza Cavour (“Piazzola”) in cui a partire dalle ore 23.00 di sabato 19 novembre e fino alle ore 21.00 di domenica 20 è stato istituito il divieto di transito e sosta. Dalle ore 14.00 alle 18.00 di domenica 20 è inoltre previsto il divieto di sosta su metà di Piazza delle Stanze Operaie, l’istituzione del doppio senso di marcia su Via Tilli (tratto compreso tra Piazza Stanze Operaie e Via XX Settembre), e il divieto di transito e sosta su Via Tilli (tratto tra Piazza Stanze Operaie e Piazza del Popolo) e via Sant’Ippolito. Via XX settembre (tratto via Tilli-via Ferruccio) sarà inoltre chiusa al transito domenica 20 (dalle 9.00 alle 20.00)

Nella ZTL del Centro storico basso sarà allestito un mercato in stile medioevale che renderà necessario sospendere le autorizzazioni di passo carrabile e quelle relative al transito e la sosta: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di venerdì 18 (al fine di consentire montaggio dei banchi) dalle ore 14.00 alle ore 21.00 di sabato 19 e dalle ore 9.00 alle ore 21.00 di domenica 20 (per consentire lo svolgimento del mercato) e infine dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di lunedì 21 novembre (per consentire lo smontaggio dei banchi)

Sono stati inoltri previsti alcuni divieti nel parcheggio prospiciente il Pala ABC (dalle ore 23 di venerdì 18 alle 20 di domenica) per lo svolgimento del torneo di combattimento medioevale, nel parcheggio davanti all’ingresso della scuola elementare Tilli (dalle 23 di sabato alle 13 di domenica) e alcuni posti auto in Piazza Gramsci (tra il n.c. 46 e il n.c. 52, limitatamente dalle 14 alle 18 di domenica) dove sosterà il pullman del Corteo Storico fiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa