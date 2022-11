Padre-coraggio sventa per due volte la rapina ai danni del figlio

Ha tentato di rapinare due volte, senza successo, un 23enne peruviano ma l'intervento del padre di quest'ultimo ha permesso l'arresto all'arrivo dei carabinieri del Norm di Rifredi. Il fatto è accaduto stanotte a Firenze.

Il giovane era di rientro a casa quando è stato avvicinato da un 23enne gambiano che l'ha avvicinato e l'ha spintonato per farlo cadere a terra e rubare il cellulare. Il padre della vittima è intervenuto mandando a terra il ladro, che in quel modo ha perso il cellulare ed è scappato.

Poco dopo è rientrato il malvivente, minacciandoli con una bottiglia di vetro rotta. Anche stavolta il 'padre coraggio' ha mandato via il ladro, grazie all'aiuto di alcuni passanti che sono intervenuti in difesa della famiglia peruviana. All'arrivo dei carabinieri il rapinatore stava continuando a minacciare e a offendere padre e figlio.

Una volta negli uffici dei carabineri è stato dichiarato in arresto per tentata rapina e trasferito nella camera di sicurezza. Quest'oggi il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per il 23enne l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.