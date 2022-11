'Pale, predelle e altaroli', incontro a Montespertoli

Organizzato per questo sabato, 19 novembre, al Museo d’Arte Sacra a Montespertoli, alle ore 10:30, un convegno dal titolo “Pale, predelle e altaroli: maestri a lavoro nelle botteghe fiorentine del Rinascimento”.

Introdurrà il Sindaco Alessio Mugnaini e interveranno Simona Pasquinucci per Le Gallerie degli Uffizi e Cecilia Frosinini Comitato Scientifico delle Gallerie degli Uffizi.

La mostra temporanea presente al Museo intitolata “La predella degli Uffizi salvata al Castello di Montegufoni” fa parte del progetto Terre degli Uffizi ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze all’interno delle iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei che fa tappa a Montespertoli con l’esposizione della predella “Cristo in pietà e storie di San Pietro martire” salvata durante la Seconda Guerra Mondiale al Castello Montegufoni.

Per i partecipanti al convegno sarà possibile visitare il museo gratuitamente. Il museo si trova si trova in via San Piero in Mercato ed è aperto sia il sabato che la domenica con orario 10-13 e 15-18.

Fonte: Ufficio stampa