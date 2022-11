Portate le borracce in classe, installato il primo erogatore in una scuola di Firenze

E’ stato installato stamani all'istituto superiore "Morante - Ginori Conti" il primo erogatore di acqua potabile in una scuola a Firenze. Il progetto è stato curato dall’associazione Plastic free. Erano presenti anche l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio e le autorità scolastiche.

Plastic Free onlus è un’associazione di volontariato che dal 2019 ha come obiettivo la sensibilizzazione e l’informazione sulle conseguenze dannose dell’utilizzo della plastica, in particolare quella monouso. Grazie agli interventi nelle scuole, personalizzati per fascia d’età, gli studenti vengono sensibilizzati sull’importanza del non inquinare, della raccolta differenziata e delle scelte alternative alla plastica.

“Un’iniziativa che sosteniamo - dichiara l’assessore Giorgio - perché permette da un lato di limitare l’uso della plastica usa e getta e dall’altro contribuisce ad accrescere nei ragazzi la consapevolezza che ogni comportamento comporta una conseguenza anche per il Pianeta e sta a tutti noi limitare o abbandonare quelli dannosi e più inquinanti”.

“In Italia ogni anno consumiamo 9 miliardi di bottiglie di plastica, siamo al primo posto in Europa e terzi nel mondo - aggiunge -. La plastica è responsabile dell’80% dell’inquinamento dei mari e una singola bottiglia si degrada in 450 anni. A Firenze, grazie ai fontanelli di acqua potabile, dal 2017 abbiamo risparmiato 26 milioni di bottiglie, 910 tonnellate di plastica e 5500 tonnellate di Co2 per il trasporto”.