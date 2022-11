Progetti Ferrovie a Empoli, incontro con la cittadinanza

Lunedì 12 dicembre, dalle 17 alle 20, alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa (via Livornese 325), si terrà un incontro pubblico organizzato dal Comune di Empoli con RFI (Rete Ferroviaria Italiana SpA). Un’occasione importante per tutta la cittadinanza in cui RFI illustrerà i progetti che sta portando avanti su tutto il territorio comunale. Dal raddoppio della tratta ferroviaria Empoli-Granaiolo all’ampliamento e potenziamento della stazione empolese.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa