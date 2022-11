Rapina in casa a Bagno a Ripoli ma si accorgono di aver sbagliato indirizzo e restituiscono il maltolto

Sono entrati ieri sera alle 20.30 per rapinare un'abitazione di Bagno a Ripoli, chiudendo due anziani e la famiglia della figlia in una stanza sotto la minaccia di una pistola e un piede di porco. Solo dopo aver messo a soqquadro la casa si sono accorti di aver sbagliato indirizzo, perché il proprietario di casa non era un 'avvocato' che dicevano di conoscere. I rapinatori gentiluomini, 4 persone di origine straniera a volto coperto con un passamontagna, si sono così scusati con i propruietari, hanno restituito un orologio e dei gioielli trovati in casa e hanno pure pulito lo scantinato con la candeggina per cancellare le loro tracce. I carabinieri indagano con la compagnia di Oltrarno e la scientifica del Reparto Operativo.