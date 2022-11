Resettore bipolare per interventi urologici donato da CNA Pensionati al San Jacopo

Un nuovo resettore bipolare è stato consegnato stamattina da CNA Pensionati e CNA Toscana Centro, coordinati dai Presidenti Luciano Bartolotti e Claudio Bettazzi, alla struttura complessa di Urologia del San Jacopo di Pistoia, diretta dal dottor Michele Marzocco.

Erano presenti oltre al dottor Stefano Tazzioli, l’équipe medico infermieristica urologica, il direttore sanitario la dottoressa Lucilla Di Renzo con lo staff della direzione sanitaria del presidio.

“Dotare l’ospedale di più apparecchiature, e soprattutto di ultima generazione, è sempre positivo. Nel caso specifico il nuovo strumento va a potenziare la chirurgia oncologica e pertanto ringraziamo il CNA per aver dotato la nostra sala operatoria di un ulteriore apparecchiatura per lo sviluppo degli interventi in endoscopica urologica. In questi ultimi due anni abbiamo assistito ad una grande sensibilità e vicinanza da parte del territorio: queste donazioni non solo arrichiscono il nostro Ospedale ma vanno a beneficio di tutti i cittadini” – ha sottolineato la dottoressa Di Renzo.

“Lo strumento donato da CNA, che ringraziamo, - ha aggiunto il dottor Marzocco- è per noi molto importante per le attività di sala operatoria, dove la maggior parte degli interventi si svolge per via endoscopica. Si tratta di un nuovo resettore bipolare che permette di procedere con la resezione di forme tumorali della vescica e degli adenomi prostatici, cioè degli interventi che svolgiamo con maggior frequenza. Parliamo infatti di due patologie tra le più frequenti nei pazienti oltre i 50 e 60 anni Questo nuovo strumento andrà ad aggiungersi a quelli forniti dalla Asl e ci consentirà di aumentare il numero di interventi per ogni seduta, considerati i tempi lunghi per le sterilizzazioni di queste apparecchiature”.

Il Presidente di CNA Pensionati, Luciano Bartolotti si è detto “veramente soddisfatto di aver contribuito a potenziare l’attività del reparto di urologia del S. Jacopo attraverso questa donazione. Il resettore bipolare infatti è veramente utile soprattutto alla popolazione anziana e agevola il trattamento delle patologie più frequenti che colpiscono persone in terza età. CNA Pensionati ha voluto così dare il proprio contributo per cercare di aiutare il più possibile i pensionati che soffrono di simili patologie”.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa