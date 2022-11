Sconti per i fiorentini allo Storico Mercato Centrale per il Black Friday

Allo Storico Mercato Centrale torna, dopo i due anni di interruzione dovuti alla pandemia, il Black Friday del Fiorentino.

Il 25 novembre, in occasione della giornata di sconti nazionale, anche il piano terra dello Storico Mercato Centrale lancia il suo Black Friday: tutti i fiorentini o le persone residenti o domiciliate a Firenze potranno acquistare una serie di prodotti, che saranno contraddistinti da un apposito cartello, con il 10 per cento di sconto. Carne, pesce, frutta, verdura, pasta e tanto altro, della migliore qualità e a chilometro zero, il 25 novembre potranno essere portati via a prezzo scontato.

"Un’iniziativa – spiega Massimo Manetti, presidente del Consorzio del piano terra dello Storico Mercato Centrale – che vuole rafforzare ancora di più il legame tra il mercato, i fiorentini e la città”. In questa direzione lo Storico Mercato Centrale ha firmato una convenzione col parcheggio del Mercato Centrale: il ticket per chi fa la spesa al piano terra costa 1.50 per le prime due ore.