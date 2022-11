Nuovo appuntamento al Teatro Shalom di Empoli con la seconda Rassegna teatrale in vernacolo "Shalom in scena". Domenica 20 novembre, al teatro in via Busoni alle ore 17.15, in scena la compagnia teatrale La Martinicca con "Tanto Tonò", commedia in 3 atti brillanti di Romano Franceschi. Nella locandina gli attori e i ruoli della commedia, per la regia di Romano Franceschi.

Per informazioni: Compagnia teatrale La Martinicca 339 5625064 - www.teatroshalom.it