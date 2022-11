Trasferimento di conoscenza, Piccaluga della Sant'Anna unico italiano nel report UE

Dall’Europa arriva un nuovo contributo per rendere sempre più efficace il trasferimento di conoscenze e diffondere l’innovazione. Andrea Piccaluga, docente di Economia e gestione delle imprese e direttore dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, vice-presidente di Netval (consorzio di 62 istituti di istruzione superiore per la cooperazione e per lo scambio di informazioni sull'istruzione superiore e sulle politiche di ricerca) ha contribuito, unico italiano, al gruppo di esperti che ha scritto il report “Knowledge transfer metrics” (fase 2), sul tema degli indicatori compositi per il trasferimento di conoscenza. Il gruppo, voluto dalla Commissione Europea e dal Joint Research Centre (JRC), ha proseguito il lavoro sugli indicatori dell’impatto del trasferimento di conoscenza, pubblicato nel 2020.

Il report è il frutto di un originale approfondimento sulle metriche di trasferimento delle conoscenze sviluppato su scala internazionale e si è concentrato sullo sviluppo di indicatori compositi di alto livello. Il tema del trasferimento di conoscenze è entrato sempre di più a far parte della strategia di ricerca e innovazione europea, diventando un fattore decisivo per rendere la crescita della società più equa, inclusiva e sostenibile.

Secondo Andrea Piccaluga “il tema dell’impatto del trasferimento di conoscenze presenta molti aspetti diversi, spesso rappresentabili soprattutto con un approccio qualitativo. Tuttavia – prosegue Andrea Piccaluga - anche l’elaborazione di indicatori compositi è utile, sia pure nella consapevolezza delle differenze esistenti fra territori, istituzioni e settori scientifici".

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa