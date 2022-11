Trasporta 300 kg di rifiuti speciali senza autorizzazione, sequestro a Empoli

Un camion che trasportava 300 kg di rifiuti speciali non pericolosi è stato fermato dai carabinieri forestali di Empoli durante un posto di controllo proprio a Empoli. Dopo gli accertamenti è risultato che il trasportatore aveva l'iscrizione sospesa all'albo dei gestori ambientali per il trasporto di rifiuti come questi e quindi l'attività non era legittimata. E' stato necessario effettuare il sequestro penale del veicolo e il trasportatore è stato segnalato all'autorità giudiziaria.