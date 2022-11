Allarme bomba per un'auto d'epoca davanti la questura di Lucca

Allarme bomba per una 500 d'epoca lasciata parcheggiata davanti alla questura di Lucca. Quest'oggi è stato visto il mezzo, che non era di nessuno dei poliziotti, ed è stato contattato il proprietario. Quest'ultimo ha affermato che la 500 gli era stata rubata giorni addietro. Nel cruscotto spuntavano fili di cui il proprietario non era a conoscenza. Perciò dalla questira sono state attivate le procedure in caso di bomba, con l'arrivo degli artificieri che stanno facendo saltare uno per volta gli sportelli e il cofano che potrebbero, in caso di vera bomba, far saltare un innesco.