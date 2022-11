Aprivano le auto senza scassinarle. Coppia livornese nei guai

I carabinieri della stazione di Rosignano Solvay hanno identificato due persone, di 36 e 41 anni, dopo che erano stati segnalati diversi furti alle auto parcheggiate.

Dopo alcune indagini, i carabinieri sono risaliti alla coppia livornese e residente a Rosignano Marittimo, che fra luglio e ottobre avrebbero rubato dalle auto diversi oggetti tramite dei dispositivi elettronici in grado di disattivare gli antifurto delle vetture e quindi di aprirle senza effrazione. I due, conviventi e censurati entrambi, sono stati trovati in possesso delle refurtiva - che verrà riconsegnata ai legittimi proprietari - e adesso sono indagati per furto aggravato e continuato in concorso, nonché di ricettazione.