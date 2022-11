Catturato con una trappola fatta in casa. Pensionato nei guai

I militari della stazione dei carabinieri della Forestale di Ceppeto (FI), sulla base di una segnalazione circa l’uso di una trappola per la cattura della fauna selvatica in un fondo agricolo nel Comune di Sesto Fiorentino, hanno effettuato una serie di sopralluoghi per verificarne la attendibilità.

I forestali sono andati in loco e hanno accertato la presenza di una trappola “donnoliera” per la cattura di animali selvatici, predisposta nelle vicinanze di una porzione di terreno recintata dove venivano allevati animali da cortile. Come attrattiva per la fauna era stata collocata una carcassa di un pollo.

I carabinieri hanno notato una persona armeggiare nel punto in cui era stata rinvenuta la trappola caricata. L’uomo è stato subito identificato e condotto nell’area recintata dove ha dichiarato spontaneamente di avere predisposto la trappola poiché aveva subito danni al pollame.

L’uomo, un pensionato della zona, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per uso di trappola o congegni per la cattura della fauna selvatica in violazione alla legge sul prelievo venatorio.

Inoltre i militari hanno provveduto a disarmare e sigillare la “donnoliera”, quindi l'hanno sequestrata.

Fonte: Ufficio Stampa