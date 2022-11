I cittadini protestano e fanno arrestare il pusher

Un cittadino gambiano di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia, in Piazza della resistenza, dove alcuni cittadini avevano segnalato movimenti sospetti. I militari sono intervenuti, anche in abiti civili e con l'ausilio del cane tani, addestrato per questo tipo di cose, e hanno sorpreso l'uomo - irregolare in Italia - in possesso di dosi di sostanze stupefacenti già confezionate e pronte per la vendita, oltre che a coltelli e denaro in contanti.

I carabinieri hanno anche trovato un nascondiglio tra i cespugli con dentro altro hashish pronto per la vendita. L'uomo è in custodia cautelare in carcere, dopo l'udienza di convalida. I carabinieri stanno indagando su altre tre persone, sospettate di avere una correlazione con l'operato dell'uomo.