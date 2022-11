In Collegiata il Quartetto di Ottoni della Cattedrale di San Miniato e l’organista Carlo Fermalvento

Musiche che vanno dal Cinquecento fino alla seconda metà dell’Ottocento con il terzo concerto della rassegna di musica sacra i “Concerti di Sant’Andrea”, nella Collegiata, in piazza Farinata degli Uberti, sulle note del Quartetto di Ottoni della Cattedrale di San Miniato e l’organista Carlo Fermalvento, in programma domenica 20 novembre 2022, alle 16. L’ingresso è libero.

Il Quartetto di Ottoni della Cattedrale di San Miniato è un ensemble strumentale affiliato alla Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato, nato nel 2013 per volontà di Carlo Fermalvento, organista e maestro di cappella della stessa Cattedrale, per donare splendore musicale e solennità alle celebrazioni più importanti dell'anno liturgico e divulgare la musica sacra strumentale, vocale e organistica attraverso l'esecuzione di trascrizioni adattate per questo specifico organico.

Oltre all'attività liturgica, il gruppo ha tenuto concerti in alcune città italiane, ha partecipato al Festival Internazionale di musica di Savona e ha accompagnato le varie celebrazioni e concerti del Congresso Internazionale dei Pueri cantores tenutosi a Firenze.

Il gruppo è composto da Ignazio Bruno e Roberto Biliotti, trombe, Simone Squarzolo, flicorno e Giulio Clementi, trombone. Al quartetto di ottoni si unirà l’organista Carlo Fermalvento.

Diplomato in organo e composizione organistica, Carlo Fermalvento è impegnato da diversi anni nella valorizzazione della musica sacra che lo vede attivo nella direzione artistica della Corale San Genesio di San Miniato. Nel 2008 ha fondato un gruppo di Pueri Cantores e nel 2013 è stato nominato direttore della Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato.

La rassegna è organizzata dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni e dall'associazione Monsignor Giovanni Cavini.

INFORMAZIONI - Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”, csmfb@centrobusoni.org, 0571 711122 / 373 7899915, piazza della Vittoria 16 - 50053 Empoli, www.centrobusoni.org, www.centrobusoni.org/concerti-di-santandrea-2022

