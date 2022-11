Dal Polo Tecnologico di Navacchio una call per startup e aspiranti imprenditori

Il Polo Tecnologico di Navacchio, alla ricerca di nuove idee imprenditoriali, lancia la seconda edizione di Startup in the box, la competizione per startup e aspiranti imprenditori. Obiettivo: promuovere e incentivare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali.

Le candidature sono aperte fino al 30 novembre e possono essere inviate compilando l’apposito form reperibile sul sito www.polotecnologico.it.

In palio per le startup e gli aspiranti imprenditori partecipanti ci sono spazi e servizi di supporto all'avvio e allo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale. Il primo premio include un voucher da 2.000 € spendibile in 6 mesi di incubazione fisica (spazio + servizi) e 6 mesi di incubazione con il costo ridotto del 50%. Il secondo premio consiste in un voucher da 1.000 € spendibile in 3 mesi di incubazione fisica (spazio + servizi) e 9 mesi di incubazione con il costo ridotto del 50%. Il terzo premio è un voucher da 500 € spendibile in consulenze.

Chi può partecipare

Possono partecipare a Startup in the box:

startup di ogni settore e nazionalità (anche già costituite e operative, purché non da oltre 24 mesi alla data di scadenza della call), indipendentemente dalla forma giuridica

team di aspiranti imprenditori (maggiorenni e preferibilmente composti da 2 a 6 membri) intenzionati a costituire una startup entro 3 mesi.

La finale

Le startup e i team selezionati presenteranno il proprio progetto davanti alla giuria tecnica il 12 dicembre presso il Polo Tecnologico di Navacchio.

Scadenza candidature

Le candidature sono aperte fino al 30 novembre. Tutte le informazioni e il form di candidatura sul sito www.polotecnologico.it.

Fonte: Ufficio Stampa