Pubblico e privato per la piscina di Empoli, costituito gruppo di lavoro

Un gruppo di lavoro interno per analizzare l'ipotesi preliminare di proposta di locazione finanziaria di opera pubblica. Al centro la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori di riqualificazione, il finanziamento, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la gestione per vent'anni della piscina di via delle Olimpiadi. Una proposta presentata da AR.CO. Lavori Scc, ICCREA BancaImpresa SpA e G.I.N. srl e arrivata al Comune di Empoli nel mese di ottobre. Si tratta di un percorso coerente con gli obiettivi dei documenti di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché con le necessità di migliorare il servizio partendo prima di tutto da ingenti investimenti sulla struttura per poi arrivare a costruire i presupposti per una gestione più efficiente dell'impianto.

La costituzione del gruppo di lavoro interno, composto dal Segretario generale dell'ente, dalla dirigente del settore Lavori pubblici e patrimonio, dalla dirigente del settore Scuola e sport e dalla dirigente del settore Servizi finanziari, è scattata dopo che il Comune di Empoli ha ricevuto una istanza preliminare per l'attivazione di un partenariato pubblico privato per la gestione della piscina, attraverso una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica. E' infatti emersa la necessità di una valutazione integrata e multidisciplinare, a trecentosessanta gradi, delle varie questioni, delle criticità e delle problematiche connesse alla proposta ricevuta: il gruppo di lavoro dovrà effettuare un primo esame dando atto che, al momento della formale presentazione della proposta con tutti gli elaborati che la devono comporre per legge, sarà attivo un organismo di competenze specialistiche a livello tecnico contabile e giuridico come supporto al Responsabile unico del procedimento, per l'analisi completa e la verifica di tutti gli aspetti, alla luce della complessità della proposta che dovrà essere presentata dai proponenti.

Questo nell'ottica, da tempo propria dell'amministrazione comunale, di promuovere e sostenere le attività sportive, in particolare la piscina comunale, costituendo accordi di gestione e manutenzione con soggetti terzi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa