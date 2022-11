Etrusca, esordio vincente per gli Aquilotti e l'Under 17 vince il derby

L'Etrusca è scesa in campo con le proprie categorie giovanili. Hanno vinto l'Under 13 maschile (contro Biancorosso Empoli Bianco), gli esordienti maschili contro i pisani del Dream Basket, gli Aquilotti del 2013 al loro esordio, l'Under 15 Silver maschile (contro Sport Pisa IES) e l'Under 17 maschile (contro l'Use Empoli).

U15 FEMM: PARTITA COMBATUTTA A PONTEDERA

B.F. Pontedera - Pall. San Miniato 47-44

Tabellino: Taraj, Simonini 1, Ficarra 4, Panchetti 24, Capozio 8, Cerbioni 3, Bacchi, Cavallini 2, Davis, Bertini V., Falaschi, Bertini M. 2 All. Petrolini

È stata una vera e propria battaglia quella andata in scena sabato al Pala Matteoli di Pontedera. Un botta e risposta fra la formazione di casa e le cangurine samminiatesi, che non ha mai visto prendere il largo nessuna delle due formazioni nel punteggio.

Sicuramente le troppe disattenzioni e la poca grinta durante vari sprazzi della partita hanno influito sul punteggio finale dove le padrone di casa sono state più ciniche assicurandosi il match. Prossimi due impegni, sabato e domenica, contro le capoliste Jolly Livorno (in casa) e Piombino (trasferta).

U13: VITTORIA FRA LE MURA AMICHE

Etrusca Basket - Biancorosso Empoli Bianco 66-17

Tabellino: Cecchelli, Bacchi 29, La Rocca 5, Contino, Pucci, Calamia 10, Panchetti, Granchi 11, Speranza 8, Monaco 3, Cioni. All. Quartuccio

Bella vittoria per gli under 13 all’esordio casalingo. I ragazzi di coach Quartuccio fin dalle prime battute prendono il largo contro i pari età di Empoli. Vittoria che dà linfa in più in vista di una nuova settimana di allenamenti che come sempre dovrà essere intensa per migliorare giorno dopo giorno.

Prossimo appuntamento sabato 19 novembre, a Fontevivo, contro Valdera.

PRIMA VITTORIA TRA LE MURA CASALINGHE PER GLI ESORDIENTI

Etrusca Basket San Miniato - Dream Basket Pisa 16 - 8

Arriva finalmente l’esordio casalingo per i nostri Cangurini che, nella 4ª Giornata del Trofeo Esordienti, affrontano la formazione del Dream Basket Pisa. Al Pala Crédit Agricole i ragazzi dell'Etrusca iniziano un po’ distratti ed imprecisi, salvo poi crescere all’interno del tempino, migliorando sia la qualità che l’intensità del proprio gioco. I ragazzi agli ordini di coach Latini si cercano in attacco e si aiutano in difesa con continuità: così facendo l’Etrusca porta a casa 5 tempini su 6, nonostante un Dream Basket Pisa mai domo e sempre attivo che mette in mostra qualche distrazione casalinga di troppo.

Bisogna eliminare qualche disattenzione di troppo e continuare a lavorare duramente.

U14 ÉLITE: SCONFITTA CONTRO LA FORTE LEGNAIA

Etrusca San Miniato - Olimpia Legnaia 58-95

Tabellino: Barili 2, Di Monaco 14, Galasso, Lotti, Mazzoni 11, Mitolo, Montagnani 9, Sabatini 1, Remi, Salamone 1, Starnini 6, Zinna 14. All. Regoli, Ass. Gori.

Difficile test per i nostri 2009 che affrontavano i pari età di Legnaia, squadra ben attrezzata sia dal punto di vista fisico che tecnico per poter viaggiare sui piani più alti della classifica.

Davvero difficile contrastare i fiorentini nella prima metà della partita. Non si può rimproverare molto ai Cangurini dell'Etrusca che vengono però surclassati a rimbalzo trovando anche vita difficile per esprimersi a difesa schierata. Al termine del secondo quarto il tabellone dice 53-16. Un parziale davvero ingeneroso per l'impegno profuso dai ragazzi che nella seconda metà dell'incontro sanno riscattarsi, segnando ben 42 punti e raccogliendo i frutti del duro lavoro.

Il finale di 58-95 non tradisce la qualità della squadra ospite ma lascia anche segnali più che positivi per l'Etrusca, che riesce ad andare a segno con continuità nonostante un gap fisico davvero imponente.

Prossimo match in programma a Empoli Lunedì 21 novembre alle 20.

BUONA LA PRIMA PER GLI AQUILOTTI 2013

Inizia con una vittoria il campionato degli Aquilotti 2013, che nella prima partita ufficiale della stagione hanno affrontato i coetanei della pallacanestro Alta Valdera in trasferta.

Buona partita per i piccoli atleti, che stanno mostrando piano piano tutti i miglioramenti dovuti al lavoro settimanale in palestra.

UNDER 15 SILVER: LOTTA SU OGNI PALLONE E STRAPPA LA VITTORIA

Sport Pisa IES - Finikem Etrusca Basket 37-38

Tabellino: Mugno 2, Campigli 2, Deffo 12, Lami 6, Mazzoni 4, Sabatini 2, Bertini 6, Bellandi 2, Di Monaco 2, Fioravanti, Salamone. All. Gori

Vittoria per gli under 15, sfoderano una prestazione opaca contro Sport Pisa IES, riuscendo a vincere soltanto nel finale.

Inizio di partita blando con San Miniato incapace di mettere il proprio ritmo alla gara. Nel terzo quarto la gara procede in equilibrio e solo nell’ultima frazione Mugno e compagni riescono a gestire al meglio i palloni decisivi riuscendo ad ottenere la vittoria.

AGLI UNDER 17 IL DERBY CON USE EMPOLI

Etrusca San Miniato - Use Empoli 79-75

Tabellino: Bacchi 8, Campaniello 3, Castaldi 20, Corsi, Ermelani 4, Gemignani 2, Gismondi 3, Gregorini, Guarino, Lotti 6, Santini 17, Scardigli 16. All. Regoli, Ass. Masoni e Gori.

Bella vittoria per i ragazzi dell'Under 17 Eccellenza che conquistano i due punti in palio nel derby casalingo contro Use Empoli.

Gara combattuta in cui i Cangurini sono stati avanti per quasi tutti i 40 minuti raggiungendo un massimo vantaggio di 11 punti.

Partita giocata ad alto ritmo in cui l'Etrusca ha trovato punti da 9 degli 11 giocatori scesi in campo. Buona anche la prova di Use, mai doma, capace di trovare punti giocando una buona pallacanestro fatta di tanto uno contro uno senza palla.

Si decide tutto negli ultimi possessi con alcune difese importanti e il fallo tattico di Empoli a 9 secondi dalla fine punito da un glaciale Castaldi che fa 2 su 2 dalla lunetta.

Non c'è troppo tempo per godersi la vittoria, sabato altra partita importante a Castelfiorentino, palla a due ore 18.00.

Fonte: Ufficio Stampa