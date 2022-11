Gespi srl al workshop “Sostenibilità e Ambiente” organizzato a Catania

Il 21 ottobre 2022 Gespi srl è intervenuta al workshop organizzato da RISORSE SPA e dall’Università degli Studi di Catania (in particolare nella persona di Agata Matarazzo, professore associato di Scienze Merceologiche) sul tema Sostenibilità e Ambiente; l’evento, che si è tenuto al Palazzo delle Scienze in Corso Italia a Catania, ha rappresentato una splendida occasione per condividere le varie azioni adottate, nell’ottica della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, da molte imprese del territorio catanese e siracusano.

Per inciso, il giorno precedente, nel già citato Palazzo delle Scienze, si era svolto un interessantissimo incontro, sempre relativo alla tematica della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale ed economica, con oltre cento studenti universitari del Dipartimento di Economia e Impresa.

L’evento, cui Ge.s.p.i., azienda di Augusta, ha partecipato rappresentata dal dottor Carlo Gigli, Sales Executive dell’azienda, e dall’ingegner Giuseppe Amara, è stato una grande occasione di scambio di esperienze che ha fornito la possibilità di conoscere varie realtà italiane che da anni operano in maniera virtuosa sul territorio della provincia di Catania e Siracusa.

Inutile ricordare che incontri come questi rappresentano un’imperdibile occasione per mettere in contatto le aziende che fanno della sostenibilità ambientale una delle loro mission principali con un mondo giovanile che, fortunatamente, si sta interessando sempre di più a tematiche di vitale importanza come la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale ed economica e la green economy.

Non bisogna dimenticare, infatti, che il contributo di aziende come Gespi sarà sempre più determinante negli anni a venire; ben vengano quindi workshop come questi che mirano a sensibilizzare sempre di più le generazioni destinate a indirizzare le scelte economiche e ambientali del prossimo futuro.

Gespi: un’azienda leader nell’ambito della termovalorizzazione e non solo

Gespi è un’azienda di Punta Cugno, una località situata nei pressi di Augusta, in provincia di Siracusa. Si tratta di una realtà che è nata dall’esperienza della Cooperativa Unione Marinara a r.l.; da metà degli anni Ottanta del secolo scorso, l’azienda opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti portuali, industriali e sanitari.

Fin dai primi anni, l’azienda di Augusta è stata attiva all’interno del panorama nazionale con politiche di investimento e di sviluppo di tutte quelle tecnologie che possono contribuire fattivamente alla sostenibilità dell’ambiente.

Al momento attuale, Ge.s.p.i. è a buon diritto considerata una delle principali aziende nel settore degli impianti di termovalorizzazione e in quello dei servizi portuali.

L’impianto di termovalorizzazione di Gespi: un’eccellenza nel panorama italiano

Come si è visto, sono vari i fronti nei quali Gespi è impegnata; una parola in più, però, la merita senza alcun dubbio quella che è la gestione di uno dei più importanti impianti italiani di termovalorizzazione per rifiuti speciali non riciclabili.

L’impianto di Contrada Punta Cugno risponde a tutti gli standard europei che riguardano l’efficientamento energetico e l’economia circolare. Non si può inoltre non menzionare il fatto che l’azienda augustana ha adottato un sistema di gestione integrato per la qualità, la gestione ambientale e la gestione della Sicurezza; tutti i sistemi dell’azienda sono certificati secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 con l’Ente di Certificazione RINA.

L’impianto di Gespi srl sfrutta una tecnologia all’avanguardia che lo distingue in meglio dagli impianti di termovalorizzazione tradizionali. In particolare, le scorie che vengono prodotte dall’impianto sono estratte a secco da una speciale griglia che perfeziona il processo di ossidazione. Ne consegue una significativa riduzione dei consumi di acqua (pressappoco il 70%) nonché un dimezzamento dei quantitativi di scorie; di notevole importanza è anche il recupero della frazione di ferro presente in queste ultime.

I vantaggi però non sono finiti; il servizio di termovalorizzazione fornito dall’azienda di Augusta permette infatti di recuperare il calore che viene prodotto dalla combustione dei rifiuti per la successiva trasformazione in energia elettrica con un impatto che si rivela positivo non soltanto per l’ambiente, ma anche per l’intera collettività.

Alcuni numeri chiariranno ancora meglio l’importanza dell’innovativa tecnologia del termovalorizzatore di Gespi e quanto sia positivo il suo impatto a livello ambientale: il recupero di energia elettrica tramite l’impianto ha fatto risparmiare ben 2.088 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) di energia primaria, arrivando a soddisfare il fabbisogno annuale di energia di circa 4.500 nuclei familiari.

L’impianto gestito dall’azienda augustana è situato in una posizione strategica all’interno della rada megarese e fornisce un servizio altamente qualificato e affidabile sia al polo industriale della zona sia al porto.

Vale infine anche la pena di ricordare che Gespi è proprietaria di una flotta di imbarcazioni che operano internamente alla rada di Augusta.