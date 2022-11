Muore don Giacomo Paratico, passò anche da Prato

È morto don Giacomo Paratico, sacerdote incardinato nella diocesi di Prato ma residente da quasi cinquant’anni a Dalmine, in provincia di Bergamo, suo paese d’origine. Aveva 86 anni e dal 2018 era ospite nella casa di riposo della parrocchia di Dalmine. Negli ultimi tempi aveva prestato servizio nelle parrocchie del suo paese e prima ancora era stato amministratore parrocchiale a Peghera in val Taleggio.

A Prato era arrivato alla fine degli anni Sessanta, nella stagione delle cosiddette «vocazioni adulte», uomini che avevano maturato la scelta di entrare in Seminario non da bambini o ragazzi, come avveniva un tempo, ma in età avanzata. In quegli anni Prato era in forte espansione e aveva bisogno di sacerdoti per coprire le nuove parrocchie che si stavano costruendo. L’allora vescovo Pietro Fiordelli chiamò molti giovani del nord Italia desiderosi di iniziare il cammino sacerdotale e tra questi c’era anche Giacomo Paratico.

Don Paratico fu ordinato il 29 giugno 1972 dal vescovo Fiordelli. A Prato però rimase poco, l’anno successivo tornò a Bergamo, nella sua diocesi di origine.

Fonte: Diocesi di Prato - Ufficio stampa