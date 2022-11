Sul Piano Operativo Comunale si decide in bici. L'iniziativa parte da Fibbiana

Quando si parla di “Piano operativo comunale” non ci si riferisce a un mero adempimento burocratico, ma a un documento molto importante che ha ripercussioni sull’assetto di Montelupo e sulla vita futura dei cittadini.

Il precedente documento di pianificazione (analogo al Poc) è il Regolamento urbanistico risalente agli Anni Novanta, che di fatto ha definito l’assetto di Montelupo come lo conosciamo oggi.

Per questa ragione i cittadini sono chiamati a dire la loro prendendo parte al percorso partecipato, come stabilito anche dalla normativa regionale.

Il primo appuntamento ufficiale, dopo la presentazione, è un percorso in bicicletta aperto a tutti che parte da Fibbiana e arriva a Samminiatello e tocca alcuni nodi urbanistici importanti, solo per citarne alcuni:

• Il Molino Michelucci e le connessioni con la Strada Statale 67

• Il sistema dei servizi nella frazione della Torre, dopo l’intervento sulla ex vetreria Lux

• Il recupero dell’area ex Vae

• La valorizzazione e l’utilizzo con mix di funzioni della ex Fanciullacci

• Il potenziamento della ruolo della stazione ferroviaria

• La destinazione della Bitossi Gress e della ex Giusti a Samminiatello

Si parlerà anche di superfici edificabili (pochissime), di recuperi, di viabilità e di verde pubblico.

«Spesso i cittadini scrivono che avrebbero fatto scelte diverse, gestito in modo diverso una situazione o individuato una differente destinazione d’uso oppure non comprendono le ragioni di determinate scelte; è normale e fisiologico. Ecco il percorso partecipativo propedeutico alla stesura del Piano Operativo Comunale è l’occasione per concorrere in maniera attiva e operativa alle scelte sul futuro della città, per esprimere la propria idea o comunque per approfondire e comprendere le ragioni che sottendono determinate scelte. Questa è l’occasione per i cittadini per esprimere la propria idea in modo costruttivo», spiega il sindaco Paolo Masetti.

L’appuntamento è per sabato 19 novembre alle ore 10.00 al campo sportivo di Fibbiana, in via del Campo 24.

È necessario registrarsi all'evento cliccando su questo link.

