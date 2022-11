A Montespertoli 'Qui si può', apre un nuovo spazio sociale

Qui si può. E' il nome del nuovo spazio sociale di Montespertoli, che inaugura le sue attività domenica 20 Novembre alle ore 16, in Viale Risorgimento n.17 quando verranno presentate tutte le attività e come auspicio di un buon inizio, si pianterà un albero in giardino in collaborazione con il Comitato Alberi e Natura.

Si tratta dell'iniziativa de “Il Paese che Vogliamo”, un’associazione di promozione sociale che opera per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso varie attività quali la riscoperta e la valorizzazione dell’artigianato e degli antichi mestieri, lo scambio di beni e servizi in un ottica mutualistica e circolare.

Negli ampi spazi di aggregazione sono previsti corsi di falegnameria tradizionale, laboratori di ceramica e terracotta, tessitura e tintura naturale, cucito e ricamo, arti visive e pittoriche ed un atelier di fai da te, per il riciclo ed il riuso creativo di oggetti usati. Un mercatino dell'usato servirà a finanziare tutte la attività dell'associazione le cui finalità sono di migliorare la qualità della vita, attraverso iniziative di educazione civica, ambientale e di cittadinanza attiva, mirate alla tutela dei diritti, delle libertà e del benessere, con particolare attenzione verso i giovani e le persone svantaggiate.

Il mercatino è aperto il martedì, venerdi, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19:30. Il Paese che Vogliamo contribuisce alla costruzione e allo sviluppo di un movimento di consumatori autonomo e consapevole del particolare momento storico che stiamo vivendo. Un altro mondo è possibile solo rimboccandoci le maniche.