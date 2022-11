Un voto per l'Empoli Fc, il sondaggio di gonews.it sulla prima parte della stagione

Come valutate questa prima parte della stagione calcistica dell'Empoli Calcio? Se lo domanda gonews.it con il sondaggio della settimana dedicato agli azzurri. Per 7 giorni sarà possibile valutare le prestazioni dei ragazzi di mister Zanetti, considerando la vittoria in quasi tutti gli scontri diretti con le rivali per la salvezza, una difesa al pari di quella dell'Inter ma con problemi a concretizzare davanti la porta. Tre le opzioni per valutare la vostra soddisfazione di fronte a questa stagione, Più che soddisfatto, in linea con le aspettative e deluso. Cliccate nella colonna di destra e dite la vostra.