Successo a Scandicci per la cena per Aisla Firenze

Scandicci ha un grande cuore e una grande sensibilità. Si è svolta il 12 novembre a Scandicci una partecipatissima cena di beneficenza per AISLA Firenze al Circolo Aurora. Merito dell’iniziativa è del sig. Riccardo Palanti e dei sigg. Daniele Meucci, Mauro Grazzini e della sig.ra Patrizia Fantoni, che ringraziamo di cuore insieme a tutti i partecipanti alla bellissima serata. Alla cena per AISLA Firenze, che ha assistito e assiste molte persone con Sla anche a Scandicci, sono intervenuti anche il Vicesindaco di Scandicci Andrea Giorgi, gli Assessori Andrea Franceschi (Politiche sociali), Ivana Palomba (Sport, Politiche giovanili) e Claudia Sereni (Cultura, Promozione territorio, Turismo). Hanno contribuito alla lotteria: Bar pasticceria Aquila; Bar Marisa; Bar La quale; Bar Monatti; Parafarmacia Angolo della salute; Torrefazione Zanieri; Riccardo Corredi; Ristorante Amorino; Gioielli della Terra; Verniani borse; Buono Cama; Milena Calzature; Buoni spesa Coop; Estetica Tu es ma vie; Mugio Abbigliamento; Maxi Sport; Lifeobject di Marina Semprini; Estetica damascena; Pittrice Mara Faggioli (suo quadro primo premio). Un sentito ringraziamento anche all’Associazione San Zanobi. Il ricavato della cena, tolte le spese, e della lotteria verrà devoluto nei prossimi giorni ad AISLA Firenze per sostenere i servizi alle persone con Sla.

Fonte: Ufficio stampa