Terremoto nell'Aretino, due lievi scosse nella notte

La terra ha tremato in Toscana nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 novembre. Due lievi scosse sono state avvertite in Casentino, in provincia di Arezzo.

La prima scossa alle 00:40 di magnitudo 2.3 a 6 chilometri a nord est da Pratovecchio Stia, a una profondità di 15 chilometri, seguita poco dopo da una seconda, di magnitudo 2.4, a una profondità di 10 chilometri.

Tanta paura per le persone di Pratovecchio e dintorni, ma non si segnalano danni a cose o persone al momento.