Ringrazio Elena che mi ha mandato questa gustosa ricetta una torta salata con farina semintegrale di farro monococco. Una torta leggera, semplice da realizzare.

Potete scegliere le verdure si stagione che preferite es: carote, zucchine, spinaci, bietola, carciofi e molte altre a seconda dei gusti e del periodo dell'anno.

La farina di Farro semitegrale monococco contiene più fibre ma è il tipo di farina che contiene il minor indice glicemico e contenuto di glutine (7%). Questo tipo di farina è meno elastico per il suo basso contenuto di glutine e allora se volete avere della pasta ben lievitata la potete abbinare con una farina di grano tenero.

Potrete utilizzare questa farina per fare torte, crostate, biscotti, focacce.

La Torta Campagnola può essere mangiata come secondo, da sola o come antipasto o contorno. Potete anche portala con voi in ufficio per un pranzo salutare e leggero.

Torta campagnola

Ingredienti per 4 persone teglia da 26 cm

300 gr di farina semintegrale di farro monococco

1 cucchiaino di polvere lievitante

220 gr di fagioli (anche quelli in scatola)

10 olive

10 12 capperi

Verdure di stagione a piacere

Noci a piacere

Olio extravergine di oliva

Sale marino integrale

Preparazione

In una ciotola unite la farina, 100 ml di acqua, 5 cucchiai di olio un pizzico di sale, il lievito e lavorare fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Copritelo in modo che non secchi e lasciatelo riposare mentre tagliate a pezzi piccoli le verdure e le saltate in padello con olio e sale. Lasciate raffreddare. Scolate e frullate i fagioli con capperi, olive e un cucchiaio di olio. Dividete l’impasto in due panetti, una leggermente più grande. Stendete la più grande con un matterello e appoggiatela nella teglia oliata. Bucherellate in modo regolare, spalmate in modo regolare, spalmate la crema di fagioli, sbriciolate qualche noce e distribuite le verdure cotte. Stendete la parte rimasta dell’impasto e posizionatela sopra le verdure, chiudendo i bordi con l’aiuto di una forchetta. Bucherellate e spennellate la superficie con un filo di olio. Cucinate a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti.

Elena

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.