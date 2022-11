Capodanno con Jonathan Canini al Pacini di Pistoia

Capodanno tutto da ridere con Jonathan Canini! Il nuovo asso della comicità toscana vi aspetta sabato 31 dicembre al Teatro Pacini di Pescia (Pistoia) e porta con sé “Cappuccetto rozzo”, spettacolo ormai cult che ha inanellato decine di sold-out e divertito migliaia di spettatori.



“Cappuccetto rozzo” rivisita la nota favola di “Cappuccetto rosso”, trascinando in Toscana i suoi personaggi: pisano il cacciatore, lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna… E viene presentato in versione “Reloaded” con nuove scenografie, nuovi personaggi e nuovi sketch. Sul palco, insieme a Jonathan, salirà il comico Riccardo Di Marzo.



Sarà una delle ultime occasioni per vedere “Cappuccetto rozzo”: un gran finale, prima di voltare pagina e passare al nuovo, attesissimo, progetto live di Jonathan Canini.

I biglietti per questo esilarante Capodanno sono disponibili da oggi su ticketone.it.