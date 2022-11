Conad Altopascio dona prodotti per l'infanzia alle Caritas

La solidarietà, ad Altopascio, è di casa. Diversi bancali di prodotti per l’infanzia, pari a 10mila euro di valore economico, sono stati infatti donati da Conad Altopascio ai gruppi Caritas di Altopascio, Pescia e Lucca, grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione comunale della cittadina del Tau.

Un gesto di solidarietà che andrà a sostenere e aiutare le famiglie in difficoltà seguite dalla Caritas: si tratta prevalentemente di prodotti per l’infanzia e di generi a lunga conservazione. Prodotti che, se acquistati, hanno un costo elevato: si tratta quindi di un sostegno importante e concreto per quei nuclei familiari che si trovano a vivere situazioni di precarietà e fragilità.

Alla donazione erano presenti, oltre ai referenti Conad Altopascio, anche il sindaco Sara D’Ambrosio, l’assessore al sociale, Valentina Bernardini, i delegati Caritas Pescia, Lucca, Marginone e Spianate.

“La solidarietà e l’aiuto reciproco - commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Valentina Bernardini - sono una delle nostre missioni. Sono, più in generale, una delle missioni di chiunque scelga di fare politica e abbia poi l’onore di amministrare un territorio. Il grande valore aggiunto che abbiamo ad Altopascio è la naturale volontà a collaborare che unisce le diverse anime del nostro comune. Cittadini, aziende, commercianti, associazioni, gruppi spontanei: tutti siamo pronti a rimboccarci le maniche per dare una mano a chi si trova in difficoltà. Grazie, quindi, ancora una volta, a Conad Altopascio e a Roberto Toni per questo ennesimo gesto di solidarietà: l’azienda non è nuova a iniziative di questo tipo e noi, come amministratori, sappiamo di poter sempre contare su di loro quando c’è bisogno di un aiuto in più, di un sostegno in più, di uno slancio di umanità”.

“Sentirsi parte di una comunità, per noi di Conad è un dono e a maggior ragione lo è in periodi come quelli che stiamo vivendo, caratterizzati da tante difficoltà e incertezze economiche. Essere vicini al nostro territorio e alla persone, ci spinge ad ascoltarne le necessità - dichiara Roberto Toni, presidente Conad nord ovest e socio Conad di Altopascio -. Sono lieto di essere d’aiuto a tante famiglie con la donazione di generi alimentari per i più piccoli. Il nostro rapporto con Caritas con il tempo si è consolidato e ormai da anni sosteniamo empori solidali, Caritas territoriali e associazioni onlus che si occupano di persone in difficoltà. Il nostro gesto, coordinato con l’attività dell’amministrazione comunale che ringrazio, rappresenta oggi la conferma dell’attenzione alla comunità, che vogliamo ribadire non solo all’interno del negozio, ma anche nel rapporto con il territorio”.