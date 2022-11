Allarme Confesercenti: "Mercato di San Romano in difficoltà"

“Il mercato ambulante settimanale di San Romano è in gravissime difficoltà. Abbiamo ormai sei mesi fa presentato al Comune di Montopoli, nello specifico all’assessore Valerio Martinelli ed al Suap, le proposte degli operatori per migliorare la situazione. Nessuna risposta. Un silenzio che ci lascia davvero senza parole perché grava esclusivamente sulle spalle degli ambulanti che stanno facendo di tutto per salvare il proprio posto di lavoro”. E’ il responsabile Anva, il sindacato ambulanti di Confesercenti Toscana Nord, Claudio Del Sarto a raccogliere il grido di allarme degli operatori del mercato settimanale di San Romano. “Comprendiamo i problemi tecnici che possano avere gli uffici di una piccola amministrazione come quella del Comune di Montopoli – incalza Del Sarto -, ma questo non giustifica il fatto che non abbiamo avuto alcuna risposta ad una serie di proposte che avevamo formulato in una riunione il 10 maggio scorso. Da quella data abbiamo avuto alcuni confronti con l’assessore Martinelli ma senza mai entrare nello specifico delle richieste che gli operatori ritengono fondamentali per salvare il loro lavoro”. Il responsabile Anva Toscana Nord ribadisce quanto già proposto al Comune di Montopoli nella riunione della primavera scorsa. “Sono quattro i punti che riteniamo fondamentali per dare nuova linfa al mercato che si svolge il mercoledì in piazza della Costituzione. Innanzitutto l’assegnazione di posteggi di dimensione 8 metri per 5, ad esclusione di tre che dovranno essere invece 11 metri per 6. Poi un posizionamento dei banchi dalla fontana alla fine della piazza, lasciando piazza del Fontanello libera ad uso parcheggio con disco orario. Infine l’assegnazione dei posteggi vacanti attraverso un bando che preveda tipologie merceologico ad oggi assenti”. La conclusione di Claudio Del Sarto. “Chiediamo un incontro immediato con l’amministrazione comunale per chiudere questa vicenda che si trascina da molti mesi a solo svantaggio degli operatori ambulanti di San Romano ma anche dei clienti della frazione che vedono il loro mercato scadere giorno dopo giorno”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa