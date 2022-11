La console americana a Firenze nominata ambasciatrice del tartufo a San Miniato

Sabato 19 novembre sarà una giornata speciale per San Miniato, nella quale rinsaldare il legame con gli Stati Uniti, già molto forte. In occasione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco, Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato avranno infatti l’onore di nominare ambasciatrice del tartufo bianco di San Miniato la console americana a Firenze – dott.ssa Ragini Gupta – alle ore 15 in sala consiliare.

Ragini Gupta è entrata nel servizio diplomatico degli Stati Uniti d’America nel 2002. Nel luglio 2020 la signora Gupta ha assunto l’incarico di Console Generale presso il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze e prima di tale incarico, ha trascorso parecchi mesi a studiare l’italiano.

In precedenza, Gupta ha svolto il ruolo di Senior Advisor a Washington, D.C. nell’attuazione della più grande riorganizzazione nel Dipartimento di Stato degli ultimi 20 anni, che ha portato alla creazione dell’Ufficio degli Affari Pubblici Globali.

Prima di entrare nel servizio diplomatico, la Signora Gupta ha lavorato come avvocato in diversi grandi studi legali di New York e ha intentato cause sui diritti civili presso lo studio legale Sabel & Sabel, PC a Montgomery, in Alabama.

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la New York University School of Law e un master in Strategia di sicurezza nazionale presso il National War College. È sposata con Rohit Nepal, anche lui diplomatico di carriera (americano). Hanno due figli. I suoi interessi comprendono l’arte, l’esplorazione di diverse tradizioni culinarie e lo yoga.

San Miniato e gli Stati Uniti sono uniti da un legame speciale: si pensi, ad esempio, che il tartufo più grande del mondo – scovato a San Miniato da Arturo Gallerini detto “Bego” – che pesava ben 2,520 kg fu donato all’allora Presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower da un commerciante di Alba (Piemonte). Recentemente – inoltre - un ex militare americano che fu di stanza proprio a San Miniato, si è messo alla ricerca di un gruppo di bambini che ebbe modo di fotografare nella Città della Rocca, riuscendo ad incontrarli quasi tutti a distanza grazie alla tecnologia. Senza dimenticare che furono proprio gli americani a liberare una San Miniato distrutta dal passaggio dei tedeschi.

Nelle scorse settimane la Toscana è stata nominata “Regione d’onore 2022” da parte della Niaf (National Italia America foundation), l’associazione di italo-americani più rappresentativa negli Stati Uniti, col presidente della Regione Eugenio Giani e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo che sono volati negli States a ritirare il riconoscimento.

Ogni anno Niaf sceglie una regione italiana da celebrare promuovendone la cultura, gli affari e il turismo negli Stati Uniti durante l’anno e conferendole il riconoscimento di Regione d’Onore. E il 2022 è stato l’anno della Toscana. Per amministrazione comunale e Fondazione SMP sarà un onore accompagnare la console a visitare San Miniato e tutte le sue bellezze storiche e architettoniche. E offrirle – ovviamente – la possibilità di degustare a tavola il tartufo bianco di San Miniato.