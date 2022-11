Contro la violenza sulle donne, due settimane di eventi a Fucecchio

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Fucecchio, in collaborazione con le realtà culturali, le associazioni e le scuole, promuove una serie di eventi per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere.

Le iniziative inizieranno lunedì 21 novembre per proseguire fino a sabato 3 dicembre con un ricco programma che spazierà tra incontri, presentazioni, letture, laboratori e performance teatrali.

Ad inaugurare la rassegna sarà la mostra collettiva di arte contemporanea sul tema del femminicidio, a cura dell'associazione Colori In Corso, allestita dal 21 al 26 novembre presso il Palazzo comunale e visitabile tutti i giorni negli orari di apertura del Comune.

Martedì 22 novembre, presso la RSA “Le Vele”, l'associazione AVO-EVI e Banca del Tempo terranno delle letture e doneranno una pianta per ricordare la lotta contro il femminicidio.

Giovedì 24 novembre, invece, saranno protagonisti i più piccoli con l'iniziativa “Spogliamoci dagli stereotipi”, a cura del Centro Antiviolenza Frida Aps: alle ore 17, presso la Libreria Blume, letture e laboratorio creativo dedicato ai bambini e alle bambine dai 4 agli 8 anni (prenotazione obbligatoria al numero 0571 1724269).

Venerdì 25 novembre sarà la giornata più ricca. Durante la mattina, presso il laboratorio dell'istituto “A. Checchi” in piazza Vittorio Veneto, sarà allestita la mostra “Le scarpe rosse per le donne”, un'esposizione di opere realizzate dalle ragazze e dai ragazzi delle classi terze dell'indirizzo "Sistema Moda" articolazione "Calzaturiero e produzioni industriali e artigianali, abbigliamento e moda" dell'istituto superiore "A. Checchi". Inoltre, il Coordinamento Donne SPI-CGIL di Fucecchio, alla presenza della responsabile del Coordinamento Donne SPI-CGIL, consegnerà agli studenti dei sacchettini con del pane con su scritto lo slogan "La lotta contro la violenza sulle donne, il nostro pane quotidiano".

Nel pomeriggio ampio spazio alla cultura: alle ore 15, presso la panchina rossa dei giardini Cardini (ex Bombicci), recitazione di poesie e letture con gli autori a cura del Club LAPS Libera Associazione Poeti e Scrittori, mentre alle 17, presso la Casa del Fanciullo, si terrà la presentazione del libro “Sante prime donne libere” di Francesca Allegri, a cura dell'associazione CIF e della Fondazione Montanelli Bassi.

Dalla cultura si passerà poi allo sport: alle ore 19.30, presso il Centro Sportivo ACA in via del Ronzinello, il Centro Giovani Sottosopra organizza “Un calcio alla violenza col Sottosopra Fc”, partita di calcetto dedicata alle donne. Infine, le Comunità parrocchiali di Galleno, Pinete e Querce, l'Oratorio Parrocchiale "All'Ombra del Campanile", i Gruppo Fratres Galleno e la Pro Loco Galleno presentano la performance teatrale “DollHouse – La casa delle bambole”, a cura dell'associazione Lovett e il Lupo, in programma alle ore 21.15 presso la Pro Loco Galleno in via della Colonna 2/F.

Le iniziative proseguiranno sabato 26 novembre con “Immagini e parole per un domani migliore”, incontro a cura della Biblioteca comunale “Indro Montanelli”: alle 10.30, nei locali della biblioteca, la pedagogista e consulente Unicef Cristina Bartoli incontrerà genitori, insegnanti ed educatori per scoprire come i libri aiutano i bambini e le bambine a crescere e costruire un mondo senza aggressività e prepotenza.

Domenica 27 novembre, nell'ambito della campagna “Fiocco Bianco” (He for She), il CIF organizza una preghiera per le donne vittime di femminicidio con deposizione di un mazzo di rose bianche alla Madonna: l'iniziativa si svolgerà alle 10 presso la Chiesa della Collegiata e alle 11 presso la Chiesa delle Vedute.

Lunedì 28 novembre, a partire dalle ore 15, un pomeriggio di riflessioni e poesie presso la panchina rossa vicino al Circolo Pacchi, in viale Gramsci, a cura di ANPI, Coordinamento Donne SPI-CGIL, Marzo8Puntozero, Fondazione e Circolo ARCI G.Pacchi e con la partecipazione del gruppo #fucecchioélibera e delle associazioni Frida e Popoli Uniti.

A concludere il ricco programma di eventi, sabato 3 dicembre, presso l'auditorium della Scuola secondaria di primo grado "Montanelli-Petrarca" in via della Repubblica, si terrà un'iniziativa di sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità e del contrasto agli stereotipi di genere a cura del Centro Aiuto Donna Lilith e della scuola "Montanelli-Petrarca", alla quale parteciperanno la psicologa Margherita Carmignani e l'avvocato Mirella Lo Presti.

Il Comune di Fucecchio, come ogni anno , aderisce a "Posto Occupato", la campagna di sensibilizzazione sociale contro la violenza sulle donne.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa