Importuna la ex e le figlie nonostante il divieto, arrestato

Un 45enne è stato portato in carcere dopo essersi avvicinato più volte alla famiglia, nonostante il divieto. L'uomo, di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri di Firenze Rovezzano. Rintracciato a Viareggio, è adesso in carcere a Lucca.

Il provvedimento aggrava un precedente divieto di avvicinamento alla ex moglie 36enne e alle figlie minori, impostogli per maltrattamenti nei loro confronti.

Era stato arrestato in flagranza nel 2020 ma si sarebbe presentato alla scuola delle figlie, con tanto di birra in mano, e avrebbe minacciato di morte la ex nella sua casa di Firenze.