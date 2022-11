Malore durante un allenamento, muore calciatore di 16 anni

Si è sentito male durante un allenamento. Sembrava essersi ripreso in ospedale, ma poi è arrivata la tragedia. Un 16enne è morto in provincia di Arezzo per un malore.

Il giovane viveva a Levanella (Montevarchi) e giocava nell'Arno Castiglioni Laterina di Pergine Laterina. Nella tarda serata del 17 novembre è venuto a mancare in ospedale, probabilmente per un difetto cardiaco congenito.

Nel pomeriggio si stava allenando con gli juniores, ha accusato dei giramenti di testa e si è fermato, ma la situazione è peggiorata. Non ha mai perso conoscenza ed è stato subito soccorso dall'ambulanza, poi portato al San Donato di Arezzo. Nonostante gli sforzi del personale sanitario e nonostante inizialmente le condizioni non sembrassero gravi, il 16enne è deceduto.