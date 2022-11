Molte iniziative per la Festa degli Alberi a Montespertoli

Iniziano sabato 19 novembre le iniziative legate alla Festa degli Alberi promossa dal Comitato Alberi e Natura con il contributo e il patrocinio del Comune di Montespertoli.

Le iniziative sono sostenute e organizzate in collaborazione con altre associazioni del territorio quali: La ViaTrecento, il Comitato Genitori di Montespertoli, la Comunità del Cibo e dei Grani Antichi di Montespertoli e Il Paese che Vogliamo.

Il tema di questa ottava edizione è "Amico Albero" e le tante iniziative che coinvolgono anche gli studenti delle scuole di Montespertoli sono volte a promuovere una cultura dell’ambiente basata sulla prevenzione attiva e sull’interesse collettivo a lungo termine tramite attività sia didattiche che esperienziali per conoscere il mondo naturale e i suoi componenti, comprendere le connessioni e relazioni in esso presenti, il valore della biodiversità e la necessità del ruolo e comportamento personale per la salvaguardia della Natura.

Il programma della festa prevede:

Sabato mattina, 19 novembre ore 10:00 con l'Associazione La ViaTrecento saranno piantati nel campo dell'associazione, a Trecento, nuovi alberi donati dai cittadini. Gli stessi alberi dovranno essere curati e mantenuti dai cittadini stessi.

Domenica mattina, 20 novembre alle ore 10:30, in Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale, si svolgerà l'incontro intitolato "Amico Albero". Al tavolo il prof. Franco Tassi, Francesco Mossolin e l'Amministrazione Comunale di Montespertoli. Nella discussione si affronterà anche il tema dello stato di salute dei lecci in piazza del Popolo.

Alla casina di legno in piazza sarà distribuito il pane “Amico Albero” a cura della Comunità del Cibo e dei Grani Antichi.

Sempre domenica, alle ore 16, sarà inaugurato un nuovo spazio sociale "Quisipuò" a cura dell'Associazione "Il Paese che vogliamo" in viale Risorgimento, 17.

Nell'occasione sarà presentato anche il progetto "La sciarpa verde infinita": un elaborato in maglia e tessuto, ricamato, creato dai bambini della scuola d'Infanzia di Aliano e Rodari e della scuola secondaria FUcini parte del progetto "Il Filo della Vita". Il progetto coinvolgerà anche adulti, associazioni, commercianti e gli anziani della Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia".

Lunedì mattina, 21 novembre alle ore 10:45 in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi si concluderà la festa con la messa a dimora di un nuovo albero in piazza del Popolo, tributo a “Babbo Leccio”, il grande albero della piazza, insieme ai bambini della scuola primaria Machiavelli. In quella occasione i ragazzi della scuola esporranno i propri disegni per il progetto grafico in onore di “Babbo Leccio”.

Uno dei primi cartelli che progressivamente andranno a formare l'itinerario degli Alberi Amici del Comune Amico degli Alberi. I cartelli già realizzati saranno esposti anche durante l'incontro di domenica 20 e di lunedi 21 in piazza. Inoltre lunedì tutte le scuole del paese celebreranno la Giornata nazionale degli Alberi e alle scuole primarie verrà messo a dimora un albero: a cura del Comitato sarà messo a dimora alla scuola primaria “Rita Levi Montalcini” di Montagnana e in collaborazione con il Corpo Forestale di Tavarnelle, invece, sarà messo a dimora, alla scuola primaria “Niccolò Machiavelli” del capoluogo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa