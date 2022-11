Mostra del Tartufo di San Miniato, un altro weekend di grandi eventi

Dopo il grande afflusso di pubblico del primo weekend con circa 25mila presenze in centro storico, la 51^ edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato si appresta a vivere il secondo fine settimana, con un programma anche stavolta ricco d’eventi.

Oltre alle visite guidate, dimostrazioni di caccia al tartufo, mostre e musei aperti, ecco il programma delle iniziative di sabato e domenica in centro storico.

Per quanto riguarda Casa Tartufo – lo spazio enogastronomico e culturale in piazza Duomo – sabato alle 10.30 è previsto un incontro sulla valorizzazione del tartufo coi docenti Giovanni Belletti e Andrea Marescotti, professori di Economia Agraria all’ateneo fiorentino; alle 12 “Il conforto degli alberi”, con lo scrittore Roberto Ippolito che conversa con il poeta Claudio Damiani e le letture dell’attrice Marina Benedetto; alle 15 si presenta il gruppo “Girlesque Street Band”, prima dell’esibizione per le vie della città. Capitolo cooking show: alle 16 chef Antonio Geri, ristorante La Rina 1928 di Marina di Cecina; alle 17.30 arriva lo chef Simone Acquarelli del ristorante Saqua by Il Frantoio, di Montescudaio.

Inoltre alle 16.30 nella biblioteca comunale ai Loggiati di San Domenico, presentazione del libro “Anno domini 1367” di Bruno Bongi, con Andrea Mancini a moderare. Si passa a domenica, con un cartellone ancor più ricco. A Casa Tartufo alle 11 “Il librino degli animali nel bosco che cresce”, a cura dell’associazione “Moti carbonari, ritrovare la strada”; alle 12 consegna del premio Renato Tozzi – ideatore della Mostra Mercato – all’associazione Cuochi dell’Alleanza Slow Fodd Toscana; per quanto riguarda gli chef, invece, si susseguiranno alle 12.30 Irene Salvadori, Fabrizio Marino di Maggese (alle 16.30) e Alessandro Ferrarini, stella Michelin col ristorante Franco Mare di Marina di Pietrasanta.

Alle 16.30 a Palazzo Grifoni verrà assegnato il premio “San Miniato Città del Buon Vivere”, a: Centro Studi Tardo Medioevo, Moti Carbonari, Mercato della Terra, Condotta Slow Food San Miniato, Movimento Shalom. Alle 16.30 nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio martire “Tartufonie”, kermesse musicale a cura del coro Balducci.

Alle 17.30 in piazza Duomo torna un appuntamento che sa di tradizione: “Pepenero omaggia Renato Tozzi”, con lo chef Gilberto Rossi che offre il mitico risotto al tartufo di Tozzi, ideatore nel 1969 della prima Sagra del Tartufo di San Miniato, poi diventata Mostra Mercato (ospite d’onore Carlo Tozzi, figlio di Renato). Infine alla biblioteca comunale (ore 18) musica di Beethoven, Brahms, Bruch con Eolian Trio (Rossella Giordano, Carmelo Dell’Acqua, Francesca Taviani).

Massimiliano Alvini (foto Us Cremonese)

E – come già annunciato – sabato mattina il difensore della Roma Gianluca Mancini e l’allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini saranno nominati ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato nel mondo (appuntamento alle 11.30 a Casa Tartufo in piazza Duomo). A livello sportivo Mancini e Alvini quest'anno si vanno ad aggiungere ai già insigniti del titolo di ambasciatori Riccardo Ferri, Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni.

La Mostra – quest’anno declinata secondo il tema della sostenibilità ambientale con lo slogan “Truffles for future” – è così strutturata nel centro storico: in piazza Duomo Casa Tartufo e gli stand dei commercianti di tartufi e dei vignaioli; in piazza Dante le associazioni del gusto e del volontariato; in piazza del Popolo un’altra area food con prodotti enogastronomici da tutta Italia; ai Loggiati di San Domenico Slow Food e il Mercato della Terra San Miniato; in piazza della Repubblica prodotti enogastronomici toscani e da altre Regioni; in piazza Mazzini – solo la domenica – mercatino delle arti e dei mestieri; senza dimenticare mostre, visite guidate e cacce al tartufo; alla Loggetta del Fondo, infine, lo spazio informativo.

Alla Mostra Mercato – organizzata da Fondazione SMP – si accede col servizio navetta da San Miniato Basso (costo 4 euro), dal palazzetto di Fontevivo (sabato e domenica) e da via Pestalozzi (solo domenica), dalle 10 alle 23.30. Prossimo (e ultimo) fine settimana in programma sabato 26 e domenica 27 novembre.

Per tutte le info www.sanminiatopromozione.it.