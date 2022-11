Scuola a teatro, torna 'Ambarabà' al Pacini di Fucecchio

Da novembre 2022 ad aprile 2023 al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio prende il via la VIII edizione della stagione dedicata alle scuole: AMBARABÀ – la scuola va a teatro, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

Una rassegna, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, pensata a misura di tutti gli studenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, dai 3 ai 18 anni.

12 spettacoli per 21 giornate matinée in un cartellone che accoglie le più importanti compagnie di Teatro per le nuove generazioni. Una proposta che ,con la varietà di linguaggi artistici, di tematiche consolida l’obiettivo di arricchire con stimoli ed emozioni la crescita personale di ogni ragazza e ragazzo.

Apre al Nuovo Teatro Pacini il 23 e il 24 novembre, la compagnia marchigiana Proscenio Teatro con CENERENTOLA IN BIANCO E NERO, la storia di mondi magici, di straordinari rapporti con la natura e gli animali, ma è anche storia di una profonda ingiustizia, di riscatto, di prepotenze sconfitte, del bene che trionfa sul male.

Il 31 novembre e l’1 dicembre BRATACOMIOMACHIA la battaglie delle rane e dei topi, uno spettacolo, con Andrea Macaluso e gli interventi musicali di Nicola Pedroni, che riprende e mette in scena, con un allestimento multimediale che rimanda ai videogiochi, il testo tradotto in più versioni da Giacomo Leopardi. È un poemetto con personaggi esilaranti testo con la gustosa riscrittura in chiave comica dei poemi epici.

Il 7 dicembre in clima di festività giunge il Teatro Telaio di Brescia con ABC del Natale, uno spettacolo che nasce dalla ricerca attorno alla festa e alla ritualità del Natale, alle sue radici e derivazioni culturali, al suo significato, alle sue affinità antropolgiche con feste e riti di altre culture.

Il 25 gennaio apre il sipario la compagnia Fratelli di Taglia di Riccione con LE STAGIONI DI LIÙ, spettacolo di CircoTeatro, dove la poetica delle visioni sceniche si mescola alla comicità del clown, in un percorso di conoscenza tra la piccola LIU’ e il vecchio saggio GREY.

L’8 e il 9 febbraio con Fontemaggiore di Perugia presenta in BOCCA AL LUPO!, una favola moderna in grado di parlare alla fantasia delle bambine e dei bambini e di affrontare con leggerezza tematiche importanti come l’autonomia, il rapporto con i genitori e l’accettazione del divers. È un viaggio di crescita per entrambi, di incontri tra capre golose, lepri sentinelle e ovviamente lupi.

Il 15 e 16 febbraio, la compagnia piemontese Santibriganti Teatro è in scena con YOYO PIEDERUOTA, uno spettacolo che dal desiderio di raccontare la disabilità che incontra l’abilità; in questo caso abilità intesa sia nell’accezione di normodotati sia nella capacità di rendere abile e quindi speciale un corpo nel compimento di un atto fisico performativo come potrebbe essere in questo caso uno sport: il basket.

Il 23 e il 24 febbraio il Teatro Verde di Roma presenta SCUOLA DI MAGIA “un’avventura incredibile, tra mostri buffissimi e grandi incantesimi, tra atmosfere magiche e canzoni divertenti per imparare a costruire oggetti magici, a diventare invisibili e a creare filtri potentissimi.

Il 2 marzo Pandemonium Teatro di Bergamo va in scena con LA MUCCA E L’UCCELLINO, una performance per i piccoli che, con un linguaggio prevalentemente non verbale e una serie di gag buffe e tenere, racconta il rapporto d’amore fra genitori e figli e, più in generale, il rapporto che lega adulti e bambini.

Il 9 e il 10 marzo è la volta della compagnia triestina La Contrada con LA REGINA DELLE NEVI, una rivisitazione della classica favola, dove la terribile regina vuole distruggere l’arte e creare un

mondo nuovo, dove la razionalità sostituisce le emozioni e il vento polare raffredda gli animi umani.

Venerdì 24 marzo La Botte e il Cilindro di Sassari apre il sipario con LARA E SARETTA ALL’ETÀ DELLA PIETRA: le giovani esploratrici ci condurranno, con la loro navicella spazio temporale, in un emozionante viaggio nel tempo alla ricerca dei nostri antenati.

Il 29 e il 30 marzo Gli Alcuni di Treviso raccontano DORA, LA PESCIOLINA D’ORO, uno spettacolo che prende spunto dalla fiaba Il pesciolino d’oro di Aleksandr Puškin e propone una riflessione sui giochi delle bambine e dei bambini, suii loro desideri immediati e sul valore del gioco tra pari e con i genitori.

Chiude la rassegna il 19 e il 20 aprile ATTENTION PLEASE!, uno spettacolo del Teatrino dei Fondi volto a stimolare in modo piacevole e ludico le giovani generazioni alla conoscenza dei temi legati alla sicurezza, agli infortuni sul lavoro ed ancor più alla prevenzione, partendo dall'esperienza laboratoriale svolta da Claudio Benvenuti con i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado.

Biglietti

4 euro a bambino

Inizio spettacoli ore 10.00