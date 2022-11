Abc Castelfiorentino Stella di Bronzo al Merito Sportivo

Da oggi una nuova luce brillerà al PalaBetti, quella della Stella di Bronzo al Merito Sportivo, che l’Abc Castelfiorentino ha ritirato ieri, venerdì 18 novembre, in occasione della premiazione della Giornata Olimpica promossa dal CONI. Si tratta di una delle onorificenze conferite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che, per l’attività svolta, abbiano dato lustro allo sport italiano.



Durante la cerimonia, che si è tenuta nella Sala Pegaso della Regione Toscana all’interno di Palazzo Strozzi, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Presidente Regionale del CONI Simone Cardullo, sono state consegnate le Stelle al Merito Sportivo e le Medaglie al Valore Atletico a coloro che maggiormente si sono distinti nell’anno 2020.

A ritirare la Stella è stato il presidente Renzo Tani, accompagnato dai consiglieri Bruno Gazzarrini e Leonardo Manetti. Un riconoscimento che premia 56 anni di attività sportiva e sociale, che l’Abc Castelfiorentino intende condividere con tutti coloro che, dal 1966 ad oggi, hanno dato vita e fatto crescere il sodalizio gialloblu. Tante le persone racchiuse in questa Stella, troppe per citarle tutte. Per questo ci teniamo a citarne due, le stesse che rappresentano i padri fondatori dell’Abc Castelfiorentino: Nedo Betti e Mario Gilardetti. A loro, e a tutti coloro che hanno vestito a vario titolo la maglia gialloblu, il nostro più sentito GRAZIE. Questa Stella è per tutti voi.

Fonte: Abc Castelfiorentino