Auto contro camion a Santa Maria a Monte, ricoverato in codice giallo un uomo

A Santa Maria a Monte, in località Montecalvoli, i sanitari del 118 sono intervenuti in via Francesca sud per soccorrere il guidatore di un auto, dopo che il mezzo di quest'ultimo si era scontrato con un camion. Al momento dei soccorsi, il guidatore a bordo dell'auto respirava ma non era cosciente e probabilmente ha riportato un trauma cranico. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Pontedera in codice giallo.