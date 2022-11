Danneggia auto in sosta e aggredisce agenti della Municipale: arrestato a Firenze

Lo hanno notato barcollare con un bottiglia di birra in mano e lo hanno visto lanciarla contro un’auto in sosta, danneggiandola. Ha poi lanciato contro la macchina un accendino e infine l’ha presa anche a calci. Non contento ha aggredito le due agenti della polizia municipale intervenute per calmarlo, finendo in manette.

E’ successo venerdì sera in via delle Porte Nuove, dove due agenti in divisa del Reparto Territoriale di Porta Romana impegnate nel controllo del territorio hanno notato un uomo sul marciapiede che improvvisamente ha dato in escandescenze lanciando una bottiglia di vetro contro una vettura in sosta, danneggiandola. Ha poi lanciato, sempre contro lo stesso veicolo, un accendino, e lo ha preso a calci.

Le due agenti hanno cercato di fermarlo ma lui ha reagito spintonandole e indirizzando loro sputi e calci. Non senza difficoltà le due, con l'ausilio di altri colleghi della Polizia Municipale intervenuti, lo hanno trattenuto e arrestato per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Le due agenti poi sono state trasportate al Pronto Soccorso di Careggi per ricevere le medicazioni a seguito delle lesioni riportate, per fortuna lievi. L’uomo, originario del Sudan e senza fissa dimora, è stato processato per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il processo rinviato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa