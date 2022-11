Rimandata a domani l'inaugurazione di Empoli Città del Natale causa maltempo. Le piogge che si sono abbattute sin dalla mattina sulla città e le previsioni meteo non proprio benevole per la giornata di oggi, sabato 19 novembre, hanno causato il posticipo a domani l'accensione delle installazioni per tutta la città. L'orario rimane invariato: alle 18 in piazza della Vittoria e alle 18.30 in piazza Farinata.