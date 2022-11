Incendiò rifiuti vicino all'Ippodromo de le Mulina: 40enne denunciato a Firenze

Un moldavo di 40 anni è stato denunciato dai carabinieri Forestali di Firenze per smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e urbani mediante abbruciamento al suolo. L’uomo, dipendente di una ditta, martedì scorso, aveva dato alle fiamme rifiuti, plastiche, batterie esauste, lamiere, lane di vetro nei pressi dell'Ippodromo de le Mulina di Firenze; dalla zona si alzò una colonna di fumo nero e denso che mise in allarme alcuni residenti della zona dell'Argingrosso.

I carabinieri avrebbero sorpreso il 40enne mentre si trovava alla guida un trattore dotato di forca anteriore mentre alimentava le fiamme che bruciavano residui vegetali, sacchi contenenti plastiche, lamiere e imballaggi in legno e cartine. Tra gli oggetti bruciati, i Forestali hanno rinvenuto anche due batterie esauste e uno pneumatico.