La pace tra Guelfi e Ghibellini si rinnova a Castelfiorentino

Gran finale per la Festa medioevale a Castelfiorentino (FI) dove domani si terrà la rievocazione storica della “Pace” stipulata nel novembre 1260 dopo la sanguinosa battaglia di Montaperti, tra la Firenze Guelfa e la Siena ghibellina.

La manifestazione, un vero e proprio tuffo nel passato, prenderà il via al mattino, con il mercato medioevale e degli antichi mestieri (vie del centro e Piazza Cavour), l’allestimento di un accampamento medioevale nei giardini ex arena, e il mercatino artigianale in Piazza Kennedy, dove per l’intera giornata ci saranno anche dimostrazioni e spettacoli di falconeria.

Alle 11.00 è in programma la sfilata dei “combattenti” di Iron Tower, che con le loro armature del XIII-XV secolo si muoveranno da Piazza Kennedy a Piazza Gramsci, con un ricordo finale di Carlo Desideri (presidente dell’associazione, giovane di Castelfiorentino prematuramente scomparso quest’anno) mentre nel pomeriggio, oltre al torneo di combattimento medioevale alla sua memoria che riprenderà nel Pala ABC, sono previsti giochi medioevali (piazza kennedy), danze medioevali (piazza Gramsci, area Leccio) e – dalle 15.30 – i cortei storici della Repubblica di Firenze e dell’associazione Agresto di Monteriggioni, che da Piazza Gramsci percorreranno le vie e piazze del centro fino ad arrivare in Piazza del Popolo (ore 16.00 circa) accolti dal “concerto di ottoni” della Scuola di Musica.

Dopo la disposizione dei Cortei, ci sarà quindi il saluto militare e gli interventi delle autorità: Luciano Fazzi in rappresentanza del Comune di Siena, Michele Pierguidi in rappresentanza del Comune di Firenze, Alessio Falorni (Sindaco di Castelfiorentino)

La cerimonia proseguirà con il suono solenne delle Chiarine e la firma degli accordi di Pace. Musiche medioevali e un’esibizione degli sbandieratori (Bandierai degli Uffizi) suggelleranno questo momento di “concordia” ritrovata tra le due fazioni e le due città rivali,. I cortei storici riprenderanno quindi il loro cammino percorrendo tutte le aree della festa, dalle vie del centro alle principali piazze (piazza Kennedy, piazza Cavour, Piazza Gramsci). In piazza Gramsci è previsto il gran finale con una nuova esibizione degli sbandieratori.

Per info dettagliate sul programma: ufficio turistico Castelfiorentino (0571.629049) https://visitcastelfiorentino.it/eventi e www.comune.castelfiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa