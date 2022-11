Lampione riparato a San Miniato, scrive al sindaco per ringraziarlo

"Nella vita amministrativa di un Sindaco, molto spesso si ha a che fare con varie 'beghe' amministrative. Ma ogni tanto arrivano gesti e cose che ti scaldano il cuore. Come una signora che ti ringrazia di un 'piccolo' intervento, che però era importante per lei".

Lo scrive su Facebook il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli.

"Grazie Signora per questa lettera scritta a mano, felice di aver contribuito, inconsapevolmente, a farla felice. Grazie anche agli uffici comunali, per cercare di risolvere le tante 'beghe' che ogni giorno possono capitare in un comune di un'estensione di 102km quadrati".

La lettera

"Signor sindaco, il lampione funziona di nuovo e io la ringrazio tanto per il suo intervento; lei non può nemmeno immaginare il piacere che mi ha fatto. Grazie."