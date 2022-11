Pugno allo studente, prof indagato. Sarà punito anche l'autore del video

Il reato per cui si indaga nei confronti del professore che ha colpito con un pugno uno studente di una scuola di Pontedera è abuso di mezzi di correzione. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno stamani, in merito al fascicolo aperto dalla procura di Pisa. Il prof è indagato dopo la denuncia della madre dell'alunno 14enne. Il video che ritrae il fatto ha generato un ampio dibattito a livello nazionale. Se il docente fu subito sospeso dalla scuola, sarà punito anche lo studente che ha filmato la scena perché, secondo il dirigente scolastico, "ha recato enormi danni di immagine alla scuola, tutti i nostri studenti sanno che l'uso dei telefoni cellulari in classe è vietato".