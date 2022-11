Sequestri e maxi multe dei Nas in Valdera

Nell'area sorvegliata dalla Compagnia Carabinieri di Pontedera i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno assieme ai colleghi di zona sono intervenuti per segnalare un esercente di zona contestandogli di aver detenuto per la vendita, privi di indicazioni obbligatorie in etichetta ed in lingua italiana:

- prodotti alimentari vari preimballati (pasta di mais, burro chiarificato, dadi insaporitori, cacao);

- prodotti cosmetici preconfezionati di varie marche e formati (saponi, creme per il viso e per il corpo, bagnoschiuma).

Nella circostanza sono stati sequestrati 52 confezioni dei citati alimenti e 85 confezioni di cosmetici. Le sanzioni amministrative comminate hanno riguardato diverse migliaia di euro.

I carabinieri del NAS hanno poi segnalato il titolare di altra rivendita, contestandogli di aver

detenuto, per la vendita, prodotti alimentari vari preimballati (salse e condimenti) privi delle indicazioni di etichettatura in lingua italiana.

I militari provvedevano, altresì, a sequestrare 30 kg dei citati alimenti con anche in questo caso una sanzione di diverse migliaia di euro