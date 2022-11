Sopralluogo di FdI al sottopasso fra Capraia e Limite e Montelupo

Questa mattina c'è stato un sopralluogo dei consiglieri di Fratelli d'Italia al sottopasso ferroviario fra Capraia e Limite e Montelupo ed al ponte che separa i due paesi. Erano presenti i consiglieri metropolitani Claudio Gemelli ed Alessandro Scipioni con Maddalena Pilastri e Giuseppe Madia consiglieri comunali di Montelupo, Emanuel Di Mauro e Manuel Razzuoli consiglieri comunali di Capraia e Limite, nonché Federico Pavese responsabile di Fratelli d'Italia nell'Empolese, che dichiarano :"C'è un problema di allargamento del sottopasso, è un problema ferroviario che dura da decenni. I comuni interessati, non hanno mai voluto allargare il sottopasso. Una scelta politica dettata dal timore che allargando il sottopasso, sarebbe aumentato il traffico. Sì continuò a dire di no anche quando nei primi anni 2000, le ferrovie erano disposte a pagare l'allargamento senza gravare sui cittadini. Sperando nella realizzazione del famoso ponte trassibiana e Limite che dopo vent'anni, sembra ora soltanto prendere il decollo. Lasciando intanto irrisolti i gravi problemi quotidiani di traffico smog e penalizzando la tua attività dei centri storici ed il commercio locale.

Riteniamo importante anche riallacciare i rapporti con le ferrovie, per capire se ci fosse ancora la possibilità di allargare il sottopasso nonostante il ponte. Esiste anche un oggettivo problema di sicurezza per il passaggio dei mezzi di soccorso. Più volte i mezzi dei vigili del fuoco dotati di scala, non sono riusciti a passare da lì. Non passa neanche il camion dei rifiuti".

"Il tema del ponte sulla provinciale al confine tra Montelupo e Capraia e limite è noto da anni. È necessaria un'accelerazione dei tempi per la messa in sicurezza del ponte, ancora interdetto ai mezzi pesanti, ed un allargamento che comprenda un passaggio pedonale sicuro ed adeguato anche per disabili. A causa dei tempi tecnici e delle lentezze della politica locale sono anni che se ne parla senza ancora vedere partire i lavori e i cittadini della zona sono ancora costretti a continui disagi. La Città Metropolitana di Firenze, insieme alle amministrazioni dei comuni coinvolti deve fare la sua parte, per garantire l'inizio dei lavori in tempi rapidi." dichiarano congiuntamente i consiglieri di Fratelli d'Italia del gruppo centro-destra per il cambiamento Claudio Gemelli ed Alessandro Scipioni.

Fonte: Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa - Ufficio Stampa