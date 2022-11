Spray urticante al centro commerciale, allarme rientrato a Empoli

Allertata la struttura del 118 dedicata alle maxiemergenze per un allarme all'esterno del Centro*Empoli di via Sanzio. Pare che alcune persone abbiano avuto disturbi in seguito a uno spray urticante. Alle 18.45 sono stati chiamati a intervenire i vigili del fuoco del vicino distaccamento, i carabinieri della compagnia di Empoli e i sanitari inviati dal 118. Nello specifico le ambulanze delle Pubbliche assistenze di Empoli, di Montelupo e della Croce d'Oro di Limite, assieme a un'automedica. Solo una donna di 62 anni avrebbe avuto lievi fastidi. L'allarme è rientrato in brevissimo tempo